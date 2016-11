Rottweil Details bleiben vorerst ein Geheimnis

Zu den Aufzugstechnologien, die demnächst in Rottweil getestet werden, zählt der "Multi". Im Testturm sind drei der zwölf Turmschächte für das neue Multi-Aufzugssystem vorgesehen. Als Antrieb kommt die Magnetschwebetechnologie aus dem Transrapid zum Einsatz. Durch die seillose Konstruktion können mehrere Kabinen in einem Aufzugsschacht betrieben werden. Das erhöhe die Beförderungskapazität in einem Schacht um bis zu 50 Prozent und reduziere den Platzbedarf des Aufzugs im Gebäude um die Hälfte. Dazu können sich die Aufzüge sowohl seitwärts als auch ohne Limit in die Höhe bewegen, was eine nie dagewesene Architektur der Gebäude erlaube.

Dagegen ist, wie berichtet, nicht klar, ob der 7. Mai als Termin für die Eröffnung der Besucherplattform gehalten werden kann. Es kommt zu Verzögerungen beim Anbringen der Außenhülle. Dennoch teilt TKE mit, dass die Planungen zur offiziellen Einweihung des Testturms derzeit auf Hochtouren laufen: Gemeinsam mit der Trend Factory, die sich in einer Ausschreibung durchsetzte, werde der Rahmen für die Eröffnungsfeier geplant.

Vorbereitungen laufen

Immerhin soll es bei 2017 bleiben: Zusammen mit der Stadt soll im "Jahr der Türme" der fertige Turm feierlich eröffnet und die dann höchste Besucherplattform Deutschlands für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Trend-Factory-Geschäftsführer Thomas Wenger freut sich laut Mitteilung auf die Veranstaltung im kommenden Jahr: "Wir wollen mit der Eröffnung des Testturms einen emotionalen Höhepunkt liefern. Dies zusammen mit der Stadt und Thyssen-Krupp in unserer Heimatstadt zu planen und dann umzusetzen, macht uns sehr stolz. Einzelheiten können wir noch nicht verraten, aber man darf gespannt sein."

Bis dahin stehen noch einige Arbeiten am Turm an: Die Konstruktion der Fassade aus Polytetrafluorethylen (PTFE)-Glasgewebefaser, die als derzeit höchstes Membranprojekt der Welt gilt, ist aufgrund ausgedehnter Tests des Materials derzeit verzögert (wir berichteten). Nach Abschluss der finalen Phase werde Thyssen-Krupp die Eröffnungsfeier dann mit Rottweils Bevölkerung feiern.

"Die Bürgerinnen und Bürger in Rottweil freuen sich auf die Turmeröffnung und das gemeinsame Eröffnungsfest mit Thyssen-Krupp. Deutschlandweit erfolgreich und gleichzeitig bestens mit der Heimatstadt Rottweil vertraut, wird die Trend Factory sicherlich ein unvergessliches Event ausrichten", erklärt demnach Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß. Ausgehend vom Datum der Fertigstellung werde die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit TK einen geeigneten Zeitpunkt für die Eröffnungsfeiern festlegen. Selbst ohne fixes Datum: 2017 wird in Rottweil ohnehin das Jahr der Türme. Der OB weist darauf hin, dass sich Bürger und Besucher auf kulturelle Veranstaltungen zum Thema freuen können.