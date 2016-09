Rottweil Der Zauber entsteht in den ruhigen Momenten

Darüber, dass der Bandleader und Gitarrist Matthias Grote und seine Kollegen an ihren Instrumenten außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen, herrscht kein Zweifel, nur lassen sie diesen Umstand in keinem Moment wirklich spürbar werden, und lassen so einen gediegen-eleganten und sehr farbenreichen Gruppenklang sprechen. Karten für 14 Euro (ermäßigt elf Euro) können per E-Mail an jazzimrefektorium@ gmail.com reserviert werden.