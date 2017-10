Rottweil Der Wiederaufbau in Musik gehüllt

L’Aquila/Rottweil (hf). Der von beiden Chören gesungene Choral stand symbolisch für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt L’Aquila nach dem Erdbeben 2009, für die Vertiefung der Städtepartnerschaft und der Freundschaft zwischen den Menschen über die Musik.

Im August hatte der Corale Novantanove das Collegium Cantorum zum 30-jährigen Bestehen des internationalen Chorfestivals in L’Aquila eingeladen. Beide Chöre traten mit einem Programm geistlicher Musik in verschiedenen Kirchen auf und wurden in L’Aquila von den jeweiligen Gemeinden mitgetragen. Für die Rottweiler Organisatoren Ludwig Kohler, Präsident von Amici dell’Aquila, und Stadtbotschafterin Heide Friederichs sowie Dolmetscherin Ursula Aichholzer aus L’Aquila stand fest, dass das Abschlusskonzert in Onna in der dortigen restaurierten Kirche stattfinden solle. Der Auftritt in Pizzoli wurde von der italienischen Stadtbotschafterin Daniela Nehrini organisiert, das Hauptkonzert in L’Aquila in der Basilica di San Guiseppe Artigiano von der Assoziacione Musicale des Corale Novantanove unter ihrem Präsidenten Nemo Cerasoli.

Einladung zum Jubiläum des Chorfestivals