Rottweil "Der Verbraucher hat die Macht"

Rottweil. Am Mittwoch, 18. Oktober, zeigt das Rottweiler Agenda-Kino im Centralkino ab 19.30 Uhr diesen Dokumentarfilm. Der Regisseur Bertram Verhaag wird anwesend sein und dem Publikum zur Diskussion zur Verfügung stehen. Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms zeichnet Verhaag das düstere Bild einer Landwirtschaft, die sich ohne Sinn und Verstand und ohne Rücksicht auf Verluste mit Agrochemie zudröhnt.

Gentechnik, Glyphosat – scheinbar gibt es kein Entrinnen. Aber Verhaag, der selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, kennt sich aus. Er zeigt zum einen recht drastisch, dass es die Agrarindustrie zu weit getrieben hat, zum andern macht er aber auch deutlich, dass jeder Einzelne etwas dagegen tun kann.

Mit der Umweltthematik hat sich Verhaag bereits in früheren Dokumentarfilmen beschäftigt. "Umwelt bedeutet für mich weit mehr als Bäume. Umwelt bedeutet für mich auch das, was ich esse und trinke, die Luft, die ich einatme und die Lebensbedingungen meiner Mitgeschöpfe und Tiere", hat Verhaag in einem Interview gesagt. Aber auch der politische Raum, in dem ein Mensch sich ausbreiten könne, sei für ihn Umwelt.