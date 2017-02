Rottweil Der Schmotzige lässt Schule zur Familie werden

Anders bei Nina und Paula – beide wissen noch vom vergangenen Jahr, dass der Schmotziger ein Schultag ohne Grenzen, strenge Lehrer und arrogante Oberstufenschüler wird. Gemeinsames Tanzen, witzige Spiele und tolle Verkleidungen sind angesagt.

Statt Mathe ist erst einmal Frühstück angesagt. Das AMG zeigt sich als spannender Dschungel, denn "Safari" ist das Motto der Abiturienten. Während diese die offizielle Schulparty, die ab 10.30 Uhr steigt, vorbereiten, feiern insbesondere die Klassen der Unterstufe ihre eigne Klassenparty. Mit den Lehrern finden Spiele statt, Kostümwettbewerbe und ein gemeinsamer Tanz auf der Bühne. All das führt zu einem tollen Gemeinschaftsgefühl und ab jetzt sind die auch die Fünftklässler echte AMGler. So ein Vormittag, an dem alle zusammen feiern und sich mal ganz anders begegnen, lässt Schule ein klein wenig zur Familie werden.

Als sich dann ab 10.30 Uhr mit der Befreiung das gemeinsame Tanzen und Singen bei Frühlingssonne auf dem AMG-Hof zur Open-Air-Fete entwickelt, sind sich alle einig: Schule lohnt sich auch und insbesondere am Schmotzigen. So ein Schultag bleibt mit Sicherheit wieder lange im Gedächtnis und die Vorfreude aufs nächste Jahr nehmen Nina und Paula mit in die Fasnetsferien. Die Autoren, Nina Woehrle und Paula Schöbel aus Klasse sechs, schreiben für unsere Jugendredaktion am Albertus-Magnus-Gymnasium.