Rottweil Der richtige Ort, um "Geschäfte zu machen"

Vor 100 Jahren wurde in Rottweil die Kläranlage in Betrieb genommen. Das Jubiläum ist Anlass für das Dominikanermuseum, die schon sehr fortschrittliche Wasser- und Abwasserversorgung der Römer ins Blickfeld zu rücken. Die Römer setzten dabei Standards, die in Rottweil erst mit dem Bau der Kläranlage wieder erreicht wurden. Schon vor etwa 2600 Jahren war in Rom ein Abwassersystem erbaut worden, das Vorbild für die Städte in den Provinzen war.

Im Dominikanermuseum belegen ein Wasserhahn für Warm- und Kaltwasser sowie ein Stück Bleirohr, dass sich auch die Erbauer von "arae Flaviae" an der fortschrittlichen Hauptstadt des römischen Imperiums orientierten. In Rom gab es öffentliche Gemeinschaftstoiletten, die zum Teil prächtig ausgestaltet und ein Treffpunkt vor allem auch für Männer gehobener Gesellschaftsschichten waren. Hier erfuhr man Neuigkeiten und hier konnte man in jeglicher Hinsicht "Geschäfte machen".

Auch in den Militärkastellen des römischen Reiches wie etwa in Rottweil gab es Latrinen, da der Heerführung der Zusammenhang zwischen Hygiene und Erkrankungen bewusst war.