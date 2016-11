Rottweil Der Nikolaus kommt

Rottweil. In vielen Regionen Deutschlands besucht der Nikolaus am Abend des 5. Dezember die Kinder zu Hause. Jugendliche des Bischöflichen Konvikts, unterstützt von der Kolpingsfamilie Rottweil und weiteren Mitgliedern der Kirchengemeinden möchten mit diesem Brauchtum Kindern eine Freude bereiten und sie in "Vertretung" des heiligen Mannes gerne besuchen.