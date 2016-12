Kreis Rottweil Der Name "Vögele" wird verschwinden

"Sempione Retail hat für einen Großteil der Filialen in Deutschland eine Vereinbarung mit einem anderen europäischen Textilretailer abgeschlossen, der diese übernimmt und weiter betreibt", erklärt Nicole Borel, die Pressesprecherin der Charles Vögele Gruppe in Pfäffikon (Schweiz) auf Nachfrage. Welche Filialen dies betrifft, sei noch nicht definitiv. "Aktuell prüfen wir, die übrigen Filialen unter einer eigenen Marke weiterzuführen." Aber auch dazu könne sie noch keine Details nennen.

In den sechs Filialen in Oberndorf, Rottweil, Schramberg, Balingen, Hechingen und Albstadt sind etwa 29 Mitarbeiter beschäftigt, sagt Borel. Wann es dort Veränderungen kommen wird, kann die Unternehmenssprecherin ebenfalls noch nicht sagen. Der Name Charles Vögele werde aber mittelfristig verschwinden. "Die Filialen werden entweder unter der Marke des europäischen Textilretailers oder einer anderen eigenen Marke weiter betrieben werden."