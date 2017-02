Rottweil Der Nachwuchs klepft mit Hingabe

Rottweil. Die meisten haben das Klepfen von ihren Eltern, Geschwistern oder Kumpels gelernt. Und sie wissen: Übung macht den Meister. Ab Dreikönig haben sie deshalb eifrig in Rottweiler Gassen und Straßen geübt.

"Auch viele Schulen veranstalten inzwischen eigene Klepferwettbewerbe", wissen Karl-Heinz und Bettina Auch. Sie haben den Wettbewerb im Jahr 2001 am Münsterplatz ins Leben gerufen – damals gab es noch deutlich weniger Teilnehmer. Seit Jahren veranstalten sie den Klepferwettbewerb nun in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendreferat und der Narrenzunft Rottweil in der Oberen Hauptstraße. Die Auchs freuen sich, dass das Interesse am Erhalten der besonderen Tradition nach wie vor groß ist. "Es kommt auf die Freunde an. In einer Gruppe lernt man schnell voneinander. Auch viele, die ursprünglich nicht aus Rottweil kommen, können inzwischen sehr gut klepfen", erzählt Bettina Auch. Dabei sei die richtige Technik wichtig. "Es ist eine kleine Wissenschaft", schmunzelt Karl-Heinz Auch. Auch die Kraft, die die Kinder haben, und natürlich das Material seien ausschlaggebend. Und dann müsse man selbstverständlich viel üben. "Die Eltern sind auf jeden Fall froh, dass ihre Kinder viel draußen sind und nicht nur vor dem Fernseher sitzen. Es ist eine Art Sport an der frischen Luft, auch wenn die Nachbarn nicht unbedingt erfreut sind", sagt Bettina Auch.

Beim Wettbewerb am Samstagnachmittag mussten sich die Jungnarren in vier Kategorien beweisen. Angemeldet hatten sich 75 Teilnehmer, dieses Jahr waren keine Mädchen dabei. Besonders groß war die Konkurrenz bei den Acht- bis Zehnjährigen: Hier waren 30 Klepfer am Start. Auch deshalb wurde jede freie Minute genutzt, um an der Technik zu feilen.