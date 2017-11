Rottweil Der ganz individuelle Weg führt zum Ergebnis

Rottweil. Handwerk und Kunst gehören für den Kieferorthopäden Reinhard Schugg untrennbar zusammen. So ist es für ihn selbstverständlich, dass Kunst auch in seiner Praxis in der Königstraße 25 eine große Rolle spielt – und das von Anfang an. Seit nunmehr 20 Jahren ist seine Praxis hier angesiedelt – ein Grund zum Feiern also, und neue Kunst zu präsentieren. Und so hatten Schugg und sein Team zum "After Work Opening" eingeladen.