Rottweil Der Forschungsbetrieb im Testturm beginnt am Montag

Rottweil. Am Montag ist es soweit: In Rottweil fällt der Startschuss für den Test- und Forschungsbetrieb von Thyssen-Krupp Elevator (TKE) auf dem Berner Feld. Dazu wird hier der TKE-Vorstandsvorsitzende Andreas Schierenbeck erwartet, der bei einem weiteren Medientag den derzeitigen Stand des Projektes vorstellen will.