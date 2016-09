Rottweil Der Entscheid

Der Bürgerentscheid zum Gefängnisneubau dürfte in Rottweil noch in Erinnerung sein. Erst 2015 waren 19 754 Stimmberechtigte aufgerufen, ihre Meinung zum Standort im Esch kund zu tun.

Nun formieren sich Gegner der geplanten Hängebrücke zur Bürgerinitiative und wollen erneut die Rottweiler direkt entscheiden lassen. Dazu sammeln sie Unterschriften, um dies per Bürgerbegehren zu erreichen. Die Stadträte wären dann ein weiteres Mal am Punkt, gegen ihren Willen die Bürger abstimmen zu lassen. Die Bedingungen sind aber mittlerweile andere: Seit dem 1. Dezember 2015 gelten neue Regelungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Waren bei der JVA-Frage noch zehn Prozent der Wahlberechtigten notwendig, um das Quorum für ein Bürgerbegehren zu erreichen, sind es seither in der Regel noch sieben Prozent. Und käme es in der Folge zu einem Bürgerentscheid sind nun nicht mehr 25 Prozent, sondern nur noch 20 Prozent der Stimmberechtigten notwendig, um ein Ergebnis zu erhalten, das dem eines Gemeinderatsbeschlusses entspricht.

Das heißt: Für das Bürgerbegehren dürften den Gegnern der Hängebrücke knapp 1400 Unterschriften reichen. Eine Mehrheit von rund 4000 Stimmen könnte bei einem Bürgerentscheid einen Beschluss des Stadtrats ersetzen.