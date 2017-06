Rottweil Der enorme Pflegekräftemangel sorgt für große Sorgenfalten

Julika Schoch, beim Landratsamt unter anderem auch in Bezug auf die sogenannten Kümmerer-Stellen für die Koordination zwischen Kreis und Kommunen zuständig, informierte Vorstand und Ausschuss, wie weit die Neugestaltung des Internetauftritts des Kreisseniorenrats gediehen ist. "Mein Budget liegt bei 7000 Euro. Ich habe vier regionale Anbieter angeschrieben. Von drei Anbietern habe ich Rückmeldungen erhalten". Nun müssten die Angebote verglichen werden. In den kommenden Wochen werde die Entscheidung fallen, um im Herbst den Internetauftritt präsent zu haben.

Schoch gab auch bekannt, dass sie wegen der Umsetzung des Kreisseniorenplans hinsichtlich der "Kümmerer-Stelle" mit den Kommunen im Kreis Kontakt aufgenommen hat. Von sieben Kommunen habe sie Rückmeldung bekommen. Bösingen/Herrenzimmern zeige Interesse, eventuell eine solche Stelle zu installieren. Deißlingen habe schon eine Kümmerin. Dietingen sehe keinen Bedarf, auch Rottweil halte sich diesbezüglich eher bedeckt. Sulz habe zwar grundsätzlich großes Interesse, sehe den Aufgabenbereich eines Kümmerers durch Hans-Ulrich Händel, den Beauftragten für Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung, bereits als weitgehend abgedeckt an. Villingendorf und Zimmern würden ebenfalls Interesse an einer Kümmerer-Stelle bekunden.

Johannes Jäger zeigte am Beispiel von Rottweil auf, wo in der Stadtverwaltung bereits Strukturen bezüglich der Seniorenarbeit existierten. So sei nicht immer zwingend eine Kümmerer-Stelle geboten, um die Vorgaben des Kreisseniorenplans verwaltungstechnisch zu erfüllen. Matthias Kohlhase bemängelte, dass manche Kommunen es nicht einmal für nötig hielten, zu antworten.