Rottweil Der Countdown läuft – das närrische Programm steht

Montag und Dienstag: Sämtliche Narren können in den Lokalen Harp, ZIZ, Alte Post, Rössle, Kanne, Apfel, Weinstube Grimm, Waldhorn, Lehre, Kapuziner sowie in der Jugendherberge ihre Narrenkarte ab 6.45 Uhr abstempeln lassen. Der Narrensamen sammelt sich zwischen Torstube und Friseur Haibt. Teilnahmeberechtigt an den Rottweiler Narrensprüngen sind nur Mitglieder der Narrenzunft in Original Rottweiler Narrenkleidern. Hexen und große Bajasse sind während der großen Narrensprünge beim Narrensamen nicht zugelassen. Die Kontrolle in den Sammellokalen endet zehn Minuten vor 8 Uhr.

Der Weg des Acht-Uhr-Narrensprungs am Montag führt stadtabwärts zum Spital, von dort über das Konvikt, Hotel Johanniterbad und Grafengasse zur Hochbrücke. Die Aufstellung stadteinwärts ist zwischen Hochbrücke und Mode Russ. Die Reiter kommen über die Sprengergasse in die Hochbrücktorstraße. Zugang zum Sprung besteht zudem über die Kameralamtsgasse beim Gasthaus Becher. Der Sprung geht los, sobald die letzten Narren die Kreuzung stadtabwärts passiert haben. Abschluss ist auf dem Friedrichsplatz. Die kostenlose Ausgabe einer Tasse Kaba an unsere Jungnarren erfolgt am Spitalhaupteingang durch den Förderverein des TSV Göllsdorf. Im Spital bewirtet der FV 08 Rottweil. Behinderte Mitbürger können in der Oberen Hauptstraße unterhalb des Ehrenpodestes und beim Café Lüthy den Narrensprung verfolgen.

Die Narrensprünge am Dienstag und 8 und 14 Uhr sind identisch mit dem am Montag.

Um 18 Uhr hat jeder Narr sein Narrenkleid abzulegen und sich von der Straße zurückzuziehen. Die Zuschauer werden gebeten beim Narrensprung die Gehwege nicht zu verlassen und sich den Anweisungen der Ordner zu fügen.