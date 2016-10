Topas, Dui do on de Sell, Heinrich del Core, Philipp Scharri, Frank Golischewski und Sascha Korf (oben, von links) auf der Bühne von del Cores Comedy Club: Das war beim ersten Wiedersehen nach der Sommerpause ein Abend nach Maß im Sonnensaal des Rottweiler Kapuziners. Und ein Abend ganz nach dem Geschmack des Publikums, das sich begeistert zeigte und sich schon freut auf die nächsten Überraschungsgäste des Comedians in Rottweil. Fotos: Team Graner