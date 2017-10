Rottweil Der Blick aufs Sterben mit einer großen Dosis Humor

Das Publikum ließ sich nicht zweimal bitten, sondern kam der Aufforderung prompt nach: es wurde von Herzen gelacht. Und das, obwohl "Sterben – Begleiten – Zurückbleiben" die Themen waren, mit denen sich Afonin beschäftigte. "Der Abend ist vor allem an alte Kinder sehr alter Eltern gerichtet", sagte sie, und plauderte sozusagen aus dem Nähkästchen, wenngleich die Briefe einer Tochter an ihre an Demenz erkrankte Mutter rein fiktiv sind. Es wirkte real. Und viele fanden sich hier wieder. Sie erzählte, wie es war, als diese vermeintliche Mutter im Heim war. Durchatmen im Saal. Erleichterung darüber, dass es viele Szenen im Alltag im Umgang mit betagten Menschen gibt, die so sind, dass man sie eigentlich nur mit einer großen Dosis Humor ertragen kann.

Afonin gelang es den todtraurigen Themenkomplex tiefgründig, feinsinnig und mit einer Prise schwarzem Humor zu vermitteln. Ihre Erzählungen berühren, rühren an, lassen an selbst Erlebtes erinnern, geben aber auch eine Menge Leichtigkeit. Wer kommt schon auf die Idee den Fragenkatalog des medizinischen Dienstes zu vertonen und gesanglich vorzutragen? Petra Afonin. Vielmehr Susanne Hinkelbein, die Pianistin und Komponistin, die Afonin begleitet. Diese Vertonung macht die beinahe schon absurde Bürokratie in diesem Bereich deutlich. Respektlos, kalt ist sie. Der Mensch an sich spiele hier gar keine Rolle mehr.

Petra Afonin zeigte zudem auf, wie schwer es ist, die Balance zwischen eigenem Leben, der Familie und des zu unterstützenden alten Menschen zu halten. Dass man es nie allen recht machen könne. "Und dann wird man noch von außen beschimpft, man habe ein Helfersyndrom...". Und so ganz nebenbei frage man sich dann auch noch wie es wohl ist, wenn man selbst Hilfe benötigt. "Denn kaum haben wir die Villa Kunterbunt hinter uns, ziehen wir schon ins Haus Sonnenuntergang ein". Zur Melodie von "Der Mond ist aufgegangen" beschrieb sie den Alltag in solch einer Seniorenresidenz. "Man fängt plötzlich an sich selbst zu beobachten..."