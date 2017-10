Rottweil Der Blick auf das Gegenüber erzählt vieles

In der "Offenen Jugendschreibwerkstatt der Volksbank" im Konvikt können junge Schreibbegeisterte aus Rottweil und Umgebung mit der neuen Stadtschreiberin, die in Berlin als freie Autorin und Filmemacherin tätig ist, eigene Texte schreiben und gestalten. Das Thema lautet dieses Mal: "In den Dichtern träumt die Menschheit – Das literarische Porträt". Christian Friedrich Hebbels Worte werden in der Schreibwerkstatt zum Anlass genommen, das literarische Genre "Porträt" zu erkunden. Ein Porträt ist die literarische Zeichnung einer Person – real oder erdacht – oder eines Ortes, eines Gegenstands, einer Landschaft. Es geht darum, genau hinzusehen und etwas mit Worten zu ergründen. Und es geht auch darum, wer die Autoren sind: Kein Blick ist gleich. Jede Sicht der Dinge ist einzigartig. Beim Schreiben eines Porträts erfährt man nicht nur eine Menge über das Gegenüber, sondern auch über sich selbst.

Bei der Verabschiedung von Julia Willmann am Dienstag, 12. Dezember, im Zimmertheater stellen die Jugendlichen dann die in der Schreibwerkstatt entstandenen Texte vor.

Weitere Informationen: Kulturamt der Stadt Rottweil, Telefon 0741/49 43 53, E-Mail: Sandra.Heintel@ rottweil.de Bischöfliches Konvikt, Telefon 0741/5 32 70, E-Mail: info@konvikt- w.de