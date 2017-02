Rottweil "Denkanstöße"-Serie startet ins Jahr 2017

Rottweil.Zum Auftakt der Vortragsreihe "Denkanstöße" ins Jahr 2017 am Mittwoch, 15. März, geht es Günter an den Kragen. Günter ist der innere Schweinehund, anhand dessen der promovierte Arzt, Betriebswirt und Buchautor Stefan Frädrich anschaulich und humorvoll verdeutlicht, wie man sich und andere optimal motiviert und so mit Leichtigkeit die Ziele erreicht, die man sich gesetzt hat. Dabei erklärt Frädrich bei seinem Vortrag "Das Günter Prinzip – motivieren Sie ihren inneren Schweinehund", welche biologischen und psychologischen Abläufe in den Köpfen der Menschen den Unterschied zwischen guter und keiner Motivation ausmachen. So sollen die zweifelhaften Ratschläge Günters wie "Mach es einfach so wie immer" oder "Fang doch lieber erst morgen damit an" endgültig der Vergangenheit angehören.Thomas Baschab ist Managementtrainer für Unternehmen und Mentalcoach zahlreicher Spitzensportler. Ob man beruflich wie privat Erfolge feiern oder Misserfolge hinnehmen muss, hängt laut Baschab besonders von der mentalen Einstellung ab. In seinem Vortrag "Mentale Stärke – die Macht der Gedanken nutzen" am Mittwoch, 5. April, zeigt er dem Publikum erfolgserprobte Strategien auf, wie man mit den Möglichkeiten des modernen Mentaltrainings Denkblockaden und Versagensängste überwindet, Leistungsreserven schneller mobilisiert und sich so auf Erfolgskurs bringt.Die Vorträge der "Denkanstöße"-Reihe beginnen jeweils um 19.30 Uhr und werden vom Schwarzwälder Boten und Süddeutscher Verlag Veranstaltungen mit Unterstützung von der Volksbank Rottweil und der trend factory im Kraftwerk Rottweil präsentiert.

Weitere Informationen:

www.denkanstoesse.­schwarzwaelder-bote.de, Telefon 089/21 83 73 10