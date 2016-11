Rottweil Denkanstöße mit Frieder Gamm im Kraftwerk

Auch der Verhandlungsort beeinflusse viel. Wichtig sei, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich das Gegenüber wohl fühle. Zudem gelte es in der Vorbereitung drei Dinge zu definieren: "Wo steht man selbst als Verhandler, welches realistische Ziel strebt man an und mit welcher Taktik und Strategie soll es erreicht werden", zählt der Verhandlungsexperte auf. Für ihn zähle vor allem die innere Haltung: "Sie kriegen mehr, wenn Sie freundlich sind. Wertschätzung lautet für mich das Zauberwort."

"Professionell und wirksam sprechen" ist der Titel des nächsten Vortrags in der Reihe "Denkanstöße", die von der Volksbank Rottweil und der trend factory unterstützt wird. Am Mittwoch, 7. Dezember, ist dann Monika Hein zu Gast im Kraftwerk.

Weitere Informationen: denkanstoesse. schwarzwaelder-bote.de, Telefon 089/21 83 73 10