Rottweil Den hehren Parkplatz-Versprechen sollen Taten folgen

Was sich die Freien Wähler vorstellen, ließ Hielscher in seiner Haushaltsrede nicht im Dunkeln: "Entscheidend ist in unseren Augen nun die zügige Projektierung und Umsetzung eines intelligenten Parkleitsystems sowie der weitere Ausbau der Parkierung." Und weil der Turm noch dieses Jahr eröffnet wird, müssten die 3,4 Millionen Euro gezielt in die Hand genommen werden. Denn: Ob die Modernisierung Rottweils von den Bürgern akzeptiert wird, hängt für die Freien Wähler entscheidet davon ab, ob Projekte wie der Testturm oder auch die Hängebrücke mit einer Einbuße an Lebensqualität verbunden werde.

Ebenso mit klaren Vorstellungen zur Parkierung gehen die beiden Stadträte des Forums für Rottweil an das Thema heran. Mit Eröffnung der Aussichtsplattform auf dem Testturm würden Verkehrslenkung, Parkierung und Attraktivität der historischen Innenstadt eine Rolle spielen müssen, sagte Heide Friederichs in ihrer Haushaltsrede. Ohne Verkehrsreduzierung werde die Stadt nicht attraktiv genug sein, um Touristen länger in der Stadt zu binden, befürchtet sie. Indes machte sie am Mittwochabend deutlich, dass sich das Forum dabei allenfalls ein Parkdeck auf der Groß’schen Wiese vorstellen kann. Die Zustimmung zu einem Parkhaus an der Duttenhofer Villa schloss Friederichs aus. Dabei verwies sie einerseits auf die Erkenntnisse des Büros Kölz nach der neuesten Verkehrszählung, aber auch auf die Folgen eines Parkhausbaus für das gesamte Parkierungskonzept. Das müsste dann ihrer Meinung nach nämlich zuungunsten der Rottweiler Bürger umgekrempelt werden.