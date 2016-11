Rottweil Dem Wasser auf der Spur

Hendrik findet die Kanalisation toll. Der Grund? Weil auch die Mäuse im Film "Ratatouille" zunächst dort leben. "Bei uns zu Hause ist das Thema Kanalisation ein großes Thema", erklärt Julia Bamler den Wunsch ihres fünfjährigen Sohns Hendrik, einmal eine Kläranlage besichtigen zu dürfen. Deshalb schickte Hendrik seinen Wunschzettel an "Wünsch dir was", die Weihnachtsaktion des Schwarzwälder Boten in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Rottweil.