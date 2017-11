Rottweil Defekt sorgt fürProbleme bei Glas-Entsorgung

Kreis Rottweil (cor). Viele Container quellen über oder sind bereits mit leeren Flaschen völlig zugestellt. Was ist da los? Auf unsere Anfrage bedauert Hannes Oesterle, Regionalleiter ALBA Württemberg Süd, die Unannehmlichkeiten. "Leider haben wir aktuell einen Defekt unseres Glas-Sattelaufliegers. Da es sich hierbei um ein Spezialfahrzeug handelt, konnten wir kein Mietfahrzeug beschaffen." Man habe jedoch für Unterstützung durch ein ein anderes Unternehmen mit einem Fahrzeug nebst Fahrer am Freitag und am Samstag gesorgt. Zudem würden die Standplätze gereinigt, "um das öffentliche Bild zu wahren". Spätestens nächste Woche sollte es also wieder eine Chance auf ordnungsgemäße Altglasentsorgung geben.