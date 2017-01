Rottweil Debatte um Kreisverkehr geht in neue Runde

Nachdem die Installation eines Kunstwerks nach langen, hitzigen Debatten vom Tisch ist – beziehungsweise an den Rand des Kreisverkehrs verlagert wurde, wartet das Forum für Rottweil nun mit einer neuen Idee auf: In einem Brief an Oberbürgermeister Ralf Broß – rechtzeitig vor der anstehenden Haushaltsdebatte – beantragt FFR die Bepflanzung des Kreisverkehrs mit "extensiver Staudenbepflanzung". Die Staudenmischung namens "Silbersommer" soll die bisherige Bepflanzung mit Wechselflor ablösen.

Stadtgärtnerei ist kreativ

Die Stadtgärtnerei gibt sich bekanntlich viel Mühe, um den Kreisverkehr zwischen Heimburger Tankstelle und neuem Feuerwehrgerätehaus mit Blumenrabatten ansprechend zu gestalten und so für einen Blickfang am westlichen Stadteingang zu sorgen. Auch für FFR ist unbestritten, "dass die derzeitige Bepflanzung des Kreisverkehrs an der Schramberger Straße bei weiten Teilen der Bevölkerung auf Wohlwollen stößt." Allerdings: "Ob das noch so wäre, wenn die Kosten bekannt wären, darf bezweifelt werden", schreibt FFR. Die Blumenrabatten sind den Stadträten Reiner Hils und Heide Friederichs zu teuer. Eine Bepflanzung mit Stauden wäre nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoller.