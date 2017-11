Rottweil Das Umfeld spielt für die Mitte eine Rolle

Übungen gab es freilich keine. Vielmehr gab die Autorin des 67-seitigen Bändchens spannende Einblicke ins Thema und zeigte die vielen unterschiedlichen Facetten des Yoga auf. "Die Gestaltungskraft und ihre Bedeutung für die Mitte des Menschen" ist das Buch überschrieben, das Anregungen zur Yogapraxis und zum Lebensalltag parat hat.

Fetscher, die in Rottweil ein Yogastudio betreibt, beschreibt in ihrem Erstlingswerk weniger die zahlreichen unterschiedlichen Übungen, sondern gibt Anregungen für eine bewusste Lebensweise, in der Yoga durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. Sie orientiert sich in ihren Ausführungen an den Gedanken und Aussagen von Heinz Grill, dem Begründer des neuen Yogawillens. Er zeige einen zeitgemäßen seelisch-geistigen Schulungsweg auf, der die Entwicklung des Individuums fördern wolle. Während andere Yogalehren sich immer auf das Finden der inneren Mitte und die Einkehr berufen, bezieht Fetscher das Umfeld der Menschen stark in alle Überlegungen mit ein. Man müsse aus dem Umfeld heraus eine Mitte im Herzen entstehen lassen. "Kein Rückzugsverhalten, sondern die Auseinandersetzung mit dem Leben ist wichtig", betont sie. Im Alltag sei es oft schwierig, ein Gleichgewicht zwischen Anforderung und Ruhe zu finden.

"Wenn man versucht, einen Ausgleich zu finden, dann kommt das Thema Mitte schnell in den Fokus". Und auf dieser Suche nach der Mitte würden viele Menschen zum Yoga kommen. Fetscher beschreibt Yoga aus einer anderen Perspektive. Man müsse sich nach außen wenden, um zur Ruhe zu kommen. Diese Sichtweise sei eher ungewöhnlich und überraschend, funktioniere aber.