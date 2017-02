Rottweil Das selbe Prozedere wie im vergangenen Jahr

Rottweil. Rottweil hat Erfahrung mit Einwohnerversammlungen zu umstrittenen Themen. Die für Donnerstag, 9. März, geplante Info-Veranstaltung zum Bürgerentscheid Hängebrücke soll deshalb nach bewährtem Schema ablaufen. Der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats diskutierte gestern Abend die Pläne für den Ablauf des Abends in der Stadthalle und die Vorbereitungen zum Entscheid. Und die Räte halten sich an den TV-Klassiker "Dinner for One" – ganz nach dem Motto: Das selbe Prozedere wie im vergangenen Jahr.