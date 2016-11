Rottweil Das schnelle Internet kommt schneller als erwartet

Kreis Rottweil. Der Netzausbau für die flächendeckende Breitbandversorgung im Kreis Rottweil geht so zügig voran, dass er eventuell vor dem geplanten Fertigstellungstermin im Dezember 2017 abgeschlossen werden kann. Das berichtete der Leiter des Landwirtschaftsamtes Rottweil, Hans Klaiber, als Gast in der jüngsten CDU-Kreisvorstandssitzung im Hotel "Hirt" in Deißlingen.