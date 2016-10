Rottweil Schnelles Internet macht sich breit

Landrat Wolf-Rüdiger Michel sprach beim offiziellen Start des schnellen Netzes in Feckenhausen "von einem guten Tag, auf den die Bürger sehnsüchtig gewartet haben: Das schnelle Internet ist da. Was für viele Landkreise noch Zukunftsvision ist, ist im Landkreis Rottweil schon nutzbar. Wir machen heute den Anfang, es wird Schlag auf Schlag weitergehen. Wir haben mit der Entscheidung für den kooperativen Ausbau den richtigen Weg beschritten."

Frank Bothe, Leiter der Technik-Niederlassung Südwest, äußerte sich ebenfalls hochzufrieden: "In weniger als sieben Monaten seit Vertragsunterzeichnung können wir Tausenden Bürgern im Landkreis ein Vielfaches der bisherigen Geschwindigkeit im Netz anbieten. Ich danke dem Landkreis, den Kommunen, den verantwortlichen Bauämtern und den Verkehrsbehörden. Nur durch die sehr enge und konstruktive Zusammenarbeit ist ein solch schneller Ausbau möglich. Wir zeigen in Rottweil eindrucksvoll, wie die Telekom gemeinsam mit dem Landkreis und den Kommunen, den Bürgern schnelle und zuverlässige Breitbandnetze zur Verfügung stellt."

Schulterschluss funktioniert

"Im digitalen Zeitalter ist eine schnelle Internetanbindung immens wichtig. Gerade auch der ländliche Raum darf hier nicht abgehängt werden", freute sich Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß über die Freigabe. Die Stadt Rottweil unterstütze daher, wie die anderen Städte und Gemeinden auch, den Breitbandausbau gerne durch die erhöhte Kreisumlage, um die Versorgungslücken auf ihren Gemarkungen zu schließen.

Laut Bothe zieht die Telekom beim Netzausbau im Landkreis Rottweil alle Register, um die Kunden zügig mit den hohen Bandbreiten zu versorgen, den Netzausbau gleichzeitig aber auch mit möglichst geringen Einschränkungen durch Baumaßnahmen durchzuführen. Das gelinge beispielsweise über neueste Verfahren in der Verlegetechnik. So könne an manchen Stellen mithilfe des Horizontalbohrverfahrens bis zu vier Meter tief in der Erde und über eine längere Strecke ein kleiner Tunnel horizontal durchs Erdreich gebohrt werden, um danach Kabel einzuziehen. So müssen keine Gräben ausgehoben werden. Auch beim Einblasen von Glasfasern in vorhandenen Lehrrohre würden die Strecken immer länger. Und mit dem Einsatz eines Kabelverlegepflugs, wie in Neukirch geschehen, sei der Ausbau ebenfalls beschleunigt worden.

Alles läuft nach Plan

Insgesamt läuft laut Bothe der Netzausbau im Landkreis nach Plan. Im zweiten Ausbaugebiet (Aichhalden, Hardt, Teilen von Lauterbach, Schramberg und Sulgen) und im dritten Ausbaugebiet (Oberndorf am Neckar und seinen Stadtteilen) sei der Tiefbau weit fortgeschritten. Teilweise laufe schon der Einbau der neuen Übertragungstechnik in den Vermittlungsstellen und neuen Straßen-verteilern. Dort können die neuen Anschlüsse im Dezember beziehungsweise Februar gebucht werden. Im Bauabschnitt 4 (Wellendingen) habe der Ausbau (Trassenbegehungen) bereits begonnen, das Ausbaugebiet 5 (Schramberg-Tennenbronn) lasse nicht mehr lange auf sich warten.

Durch Investitionen der Telekom und eine Partnerschaft mit dem Landkreis erhalten insgesamt 64 000 Haushalte bis Ende 2017 Zugang zum schnellen Internet. Dann werden Anschlüsse bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) zur Verfügung stehen. Dafür wird die Telekom insgesamt rund 210 Kilometer Glasfaserkabel mit bis zu rund 435 neuen und hochmodernen Verteilerkästen in den Straßen der Kommunen verlegen.

Der Ausbau bietet alle Möglichkeiten, künftig noch schneller zu werden, denn das Ende der Fahnenstange sei längst nicht erreicht, betonen die Telekommunikationsexperten. Mit Super-Vectoring soll die Bandbreite bereits in zwei Jahren im Festnetz auf bis zu 250 MBit/s gesteigert werden können. In Kombination mit dem Mobilfunk werden mit der Hybrid-Technik in der Spitze dann sogar Bandbreiten bis 550 Mbit/s versprochen.

Im Dezember 2015 hatte der Kreistag einstimmig beschlossen, den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Rottweil im Rahmen des Deckungslückenmodells durch die Telekom Deutschland GmbH voranzutreiben. So sollen bis zum Winter 2017/2018 mindestens 95 Prozent der Haushalte und Unternehmen im Ausbaugebiet mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s versorgt werden können. Kreis und Kommunen beteiligen sich mit rund 11,8 Millionen Euro an den Kosten des gesamten Netzausbaus im Kreis Rottweil. Bund und Land helfen dabei mit einer Förderung von 5,92 beziehungsweise 2,37 Millionen Euro.

Was für Kunden wichtig ist

Die schnellen Internetanschlüsse kommen nicht von allein in die Haushalte. Interessenten müssen aktiv werden und die schnellen Internetanschlüsse online, telefonisch oder im Fachhandel buchen. Interessenten können sich unter unter www.telekom.de/schneller informieren, welche Produkte an ihrem Wohnort möglich sind.