Rottweil Das Ohr am Bürger

Große Enttäuschung hat das Ergebnis der Bundestagswahl beim CDU-Stadtverband ausgelöst. Eine Feststellung im Rückblick auf den Wahlkampf war laut Pressemitteilung, dass die Parteivertreter an den Infoständen mit einem in früheren Jahren nicht gekannten Ausmaß an Unzufriedenheit bis hin zu Beleidigungen konfrontiert wurden. Bei den CDU-Funktionsträgern herrsche noch eine gewisse Ratlosigkeit, wie dieser Entwicklung begegnet werden könne.

Wunschbaumaktion ein erster Schritt

Als wichtigste Schlussfolgerung will die CDU nun das Gespräch mit den Bürgern intensivieren. So ist im Advent wieder eine "Wunschbaumaktion" geplant. Die Ergebnisse sollen dann bei einer Veranstaltung zur Diskussion gestellt werden. Als weitere Konsequenz aus der Bundestagswahl sieht der CDU-Vorstand die Notwendigkeit, die parteiinterne Diskussion zu beleben und politische Anliegen etwa in Form von Parteitagsanträgen auf höhere Entscheidungsebenen zu tragen.