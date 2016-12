Rottweil Das Motto lautet: Jeden Tag bis Silvester eine gute Tat

Rottweil. Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) hat – traditionell – den Weihnachtsmarktstand in der Fußgängerzone vor dem Alten Rathaus in Rottweil übernommen und bietet dort bis Silvester Würstchen und Crêpes, Glühwein und Früchtepunsch an. Außerdem informiert sie über ihre Aktionen.