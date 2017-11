Rottweil Das Leiden eint in der großen Vielfalt

Das "Sancta Mater" setzte mit voller Wucht des ganzen Orchesters ein: Posaunen, Trompeten und Hörner in tiefer Vibration, begleitet vom gleichförmigen Anschlag des arabischen Tambourin, während der Chor sich in breitem Klangvolumen steigernd das Mitleiden zum Ausdruck brachte. Als Kontrast beeindruckte das Gedicht des persischen Mystikers al Rumi in aramäischer Sprache: "Nun besteht mein Leben nur aus Weinen".

Abwechselnd und einfühlsam übernahmen Oboe, Klarinette und Querflöte die klagende Stimme von Jeschi Paul, und äußerst zurückgenommen untermalte der Chor die über ihm liegende Solostimme.

Ein Höhepunkt im Werk ist die Verwendung mehrerer Sprachen (hebräisch, lateinisch, aramäisch, griechisch) im siebten Satz: "Und die Mutter weinte". Im Rückgriff des Komponisten auf die babylonische Sprachenvielfalt verweisen Chor und Orchester in dem choralartig komponierten Satz auf den einenden Ausdruck des Leidens. Während das "Virgo Virginum" durch das Pizzikato der Streicher fast mühelos leicht erschien, geriet das anonyme Lied in seiner arabischen Klangfarbe der Solostimme und der wunderbar klaren Klangführung Ludwig Schneiders am Englisch Horn unter den dumpfem Trommelschlägen geradezu schwermütig.

Ein überwältigendes Schlussgebet

Äußerst lieblich, im Charakter eines Wiegenliedes, sang der Chor das Ave verum. Die einzelnen Chorstimmen setzten präzise nacheinander ein, von den Streichern in hohen, von den Bläsern in tiefen Lagen begleitet, bevor im "Paradisi gloria" alle zum überwältigenden Schlussgebet anhoben: rasche Tempi, rhythmisch sich aufbäumende Passagen, fanfarenartige Stringenz der Posaunen, schwere Tonfülle des Chores und ausholendes Schlagwerk.