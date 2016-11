Rottweil Das Leben steckt in der Fusion

Rottweil. Tanz und Jazz fusionieren am Montag, 14. November, ab 20 Uhr beim Landesjazzfest Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet im Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg statt. "Dance & Jazz Fusion" nennt sich das Ganze, und mittendrin sind die Brüder Magnus und Ferenc Mehl, die aus Rottweil stammen, mit ihrem Ferenc und Magnus Mehl Quartett "FUMMQ". Und es gibt noch eine Beteiligte mit Wurzeln in Rottweil: Katharina Schlipf zeichnet für die Kostüme verantwortlich.