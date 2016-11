Rottweil Das Leben im Schatten der Mauer

Mukarker verstand es, trotz ihrer verständlicherweise hohen emotionalen Beteiligung an dem Thema immer wieder Brücken zwischen den Konfliktparteien zu bauen und tiefer als in ein grobes Schwarz-Weiß-Denken zu blicken. So erstand vor den Zuhörern dieser Konflikt immer mehr als ein Paradigma für die zahlreichen Konflikte auf der Welt, die so oder so ähnlich ablaufen und durch Hass und Rache in eine verfahrene Situation geführt werden. Nicht zuletzt wurde an diesem Abend das hohe Gut der Demokratie und ihre Verletzlichkeit durch populistische Hetze bewusst. "Zeitzeugen können weit mehr vermitteln als es das beste Buch je vermöchte, zumal dieses Thema derzeit hinter all den anderen Konfliktherden zu verschwinden droht", fasste ein Zuhörer den Vortrag zusammen.