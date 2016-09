Rottweil Das Kreuz rückt in Mittelpunkt

Der Kreuzpartikel von 1739 aus dem Münster war im Chorraum der Kirche aufgestellt. In feierlicher Prozession zog Pfarrer Walter Stöffelmaier mit den Ministranten, den Lektoren und Kommunionhelfern in die Kirche ein. An der großen Orgel spielte Franz Kappler. Der Münsterchor, dirigiert und am Orgelpositiv von Wolfgang Weis begleitet, sang die Messe "en l’honneur de St. Jeanne d’Arc" von Henri J.J. Nibelle. Ferner erklangen das "Ave verum" von Mozart und der Liedsatz "Ich verehr‘ im Kreuze dich".

In seiner Predigt erwähnte Walter Stöffelmaier, der in den vergangenen Wochen seinen Bruder Martin Stöffelmaier während dessen Urlaub vertreten hat, dass die frühen Christen sich lange nicht getraut ­hätten, das Kreuz als Bild darzustellen. Erst als im Jahr 335 in der von Kaiser Konstantin gebauten Grabeskirche das Kreuz erhöht wurde, habe der Siegeszug des Kreuzes durch die Christenheit begonnen. "Inzwischen erlebten wir auch wieder die andere Seite", so Stöffelmaier. Kreuze in der Öffentlichkeit seien vereinzelt schon nicht mehr erwünscht. Für viele sei das Kreuz nur noch Schmuck, den sie gerne tragen, zu dem sie sich aber nicht mehr bekennen.

Die Kinder stellten im Gottesdienst ein besonderes Kreuz vor: das Bild eines in Lampedusa aus dem Treibholz gestrandeter Flüchtlingsboote gefertigten Kreuzes. Vor diesem Kreuz der Barmherzigkeit lasen die Kinder ihre Fürbitten. Sie gedachten auch der evangelischen Nachbargemeinde und beteten um den Segen für das ökumenische Miteinander in Rottweil. Der nächste Familiengottesdienst mit Kinderelement ist am 2. Oktober zum Erntedankfest.