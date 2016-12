Rottweil. "Die Seele laufen lassen – Assisi & Umbrien", unter diesem Titel steht eine Wanderwoche, zu der die Katholische Erwachsenenbildung im Kreis Rottweil von 20. bis 27. Mai einlädt. Die Teilnehmer sind zentral in Assisi im Gästehaus der Brigitta-Schwestern untergebracht und erkunden die reizvolle Landschaft im Herzen Italiens in täglichen Wanderungen von zwölf bis 20 Kilometern – zum Teil auf dem "Franziskanischen Friedensweg". Kleine malerische mittelalterliche Städte wie Spoleto oder Spello liegen am Weg und ein Höhepunkt ist eine Wanderung in die Monti Sibillini, eine der schönsten Wanderregionen Italiens. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Assisi selbst, die Stadt des heiligen Franziskus und der heiligen Klara, ein Ort, der die Religionen und die Völker der Erde verbindet und als Symbol des Friedens gilt. Franziskus heute begegnen – die Aktualität seiner Botschaft für unsere heutige Zeit zu entdecken, ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Busreise. Infos und Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 0741/ 24 61 19, oder per Mail an info@keb-rottweil.de.