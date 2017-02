Rottweil Das große Spiel des Lebens berührt die Zuschauer

Rottweil. Die alljährlich stattfindenden Theaterprojekte an der Edith-Stein-Schule in Rottweil sind zu einer wertvollen Tradition geworden. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Sabine Weber haben angehende Erzieherinnen und Erzieher das Theaterstück "Der kleine Prinz" nach einer Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry in der Bearbeitung von Holger Gottschalk aufgeführt.