Rottweil "Das Glück einer frühen Entdeckung"

Iden beschreibt vorab in einer Mittelung: "Die herrlichen und herrlich nützlichen Maschinen in seinem Atelier in Dunningen setzt Hauser ein, den schweren Werkstoff gefügig zu machen, ein verlängerter Arm, den er kommandiert, sicher und mit Respekt vor dem Stoff und seiner Eigenart und mit Respekt vor der Leistung der Apparate. Das bleibt alles doch ›Handarbeit‹, Kunst eine Zehn-Stunden-Tätigkeit an jedem Tag. Nicht Produktion ist das Stichwort, sondern Arbeit. Die Behandlung der Flächen an der vorläufig fertigen Plastik ist sorgfältig, die Intensität des Nachschliffs tönt das Material, bläuliche, graue und ganz helle, fast blinkende Flächen lassen sich mit der Schleifscheibe erreichen."

Im Rahmen des "Kunstpreises Junger Westen" lernte Peter Iden Erich Hauser 1963 kennen und stand seitdem in einem engen Kontakt zu ihm. Peter Iden war von 1978 bis 1989 Gründungsdirektor des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main und bis 2000 Ressortleiter Feuilleton der Frankfurter Rundschau. In seinem Vortrag richtet der Theater- und Kunstkritiker den Blick auf seine jahrzehntelange Verbindung zu Erich Hauser und auf sein Werk.