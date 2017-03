Rottweil Das gemeinsame Diskutieren steht im Vordergrund

Rechte und Pflichten der Römerinnen

Unter sich bleiben die Frauen dann am Montag, 6. März: In der Schulküche der Achert-Schule lernen sie ab 17 Uhr die Geheimnisse der türkischen Kochkunst kennen. Gemeinsam mit Dudu Ulucanli und Nurcan Keskinsoy bereiten die Teilnehmerinnen leckere Gerichte der türkischen Küche, die anschließend gemeinsam verkostet werden.

Ein Glanzlicht der ersten Veranstaltungswoche ist der Auftritt der Kölner Kabarettistin Anny Hartmann. Am internationalen Frauentag, also am 8. März, zeigt sie ab 20 Uhr im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule mit ihrem aktuellen Programm, wie lustig Politik sein kann. Mit unbequemen Fragen, scharfen Pointen und einer großen Portion Ironie tritt Hartmann den Mächtigen auf die Zehen, erlegt große Tiere in Politik und Wirtschaft und deckt Missstände auf. Ob Flüchtlingskrise, soziale Ungerechtigkeiten oder Parteipolitik – der Kabarettistin gelingt es, mit ihren Inhalten zu berühren und zu überraschen. Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei Anne Probst vom Kulturamt der Stadt Rottweil, Telefon 0741/ 49 42 19 oder per E-Mail an anne.probst@rottweil.de erforderlich.

Weitere Informationen: www.profi-rottweil.de