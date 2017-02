Rottweil Das Fest für besondere Romantiker

Nachdem es, so befürchtet der Urheber dieses Ereignisses beim Narrensprung, ohnehin schon halb Rottweil wisse, entscheidet der Schreiber, dass jetzt eben noch ein paar mehr Menschen erfahren, weshalb sich die Landsknechte vor dem Nachmittagssprung nicht nur polonaisenartig auf dem Straßenkreuz bewegten, sondern an ihren Spießen Herzchenluftballons in den Himmel hielten: Einer von ihnen hat sich nämlich getraut, also noch nicht standesamtlich, sondern eine von ihnen zu fragen – und zwar genau das: Ob es zur Hochzeit kommen soll. Und Bettina Detemple hat Patrick Schmids Antrag angenommen! Da freuen sich die Kollegen natürlich.

Auch Kollege Finn freut sich. Zwar ist es im östlichen Mittelmeer auch ganz nett, doch statt mit der "Rottweil" dort rumzuschippern, ist die Fasnet in der Patenstadt doch ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen möchte. Zumal, wenn man bereits, obschon noch jung an Jahren, zur Legende geworden ist. Niemand hat es vor Finn geschafft, nicht nur in Rottweil ohne Plan anzukommen, sondern des nächtens sechs Stunden auf der Toilette im Dominikanermuseum zu schlafen, um dann, nachvollziehbarerweise erst recht planlos, Hilfe zu rufen. Auch das Narrenblättle hat die Geschichte aufgegriffen. Und von der Stadt gab es für diesen besonderen Einsatz eine besondere Einladung nebst besonderem Geschenk: Museumsflyer, Schlüsselanhänger und Taschenlämpchen als Notbesteck für den nächsten Besuch. Übrigens: Um Schorle, Marinepunsch oder was auch immer musste sich der Matrose nicht sorgen. Er werde überall eingeladen, berichtete Finn am Montag strahlend.

Dass Narrenbücher kleine Kunstwerke sind, ist nicht nur bei der Ausstellung "Vierfalt" anlässlich des Narrentags derzeit in Rottweiler Schaufenstern zu sehen. Nein, dies zeigt sich auch beim Aufsagen an der Fasnet. Ein Schantle etwa hat zahlreiche Esel gemalt, die durchs Schwarze Tor kommen. Das ist auf Seite eins. Am Ende des Narrenbuchs werden die Esel dann von Kamelen verdrängt. Und ein Gschell hat den US-Präsidenten Donald Trump in einem Porträt verewigt, und zwar mit Frisur zum Drunterschauen: Die blonde Mähne ließ sich nach oben wegklappen, und darunter kam kein Strubbelkopf, sondern eine schnöde Glatze zum Vorschein. Zudem war sein Narrenbuch eine Art Wahl-O-Mat für potenzielle OB-Kandidaten: Diese konnten so unter drei Alternativen beispielsweise ihre Ziele formulieren (etwa: Es jeden Tag in die Zeitung zu schaffen). Oder das Fransen­kleidle, das ganz erstaunliche Parallelen zwischen der alten Reichs- und Narrenstadt und der Metropole Paris herausgearbeitet hat. Die Sache mit dem Triumphbogen überlegen wir uns noch mal, gell?