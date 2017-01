Rottweil Das Evangelium in Versform ausgelegt

Stöffelmaier begrüßte die fromme Narrenschar und meinte: "Ist d‘Kapellenkirche voll, findet dies der Pfarrer toll." Mit je einem Vers begrüßte er die einzelnen Gruppen aus Oberndorf, Elzach, Überlingen und Rottweil.

Die vielen Ministranten im Chorraum kamen ebenfalls aus allen Städten des Viererbundes und stellten sich jeweils vor. Die Überlinger meinten, es sei am Bodensee recht schön – ausgenommen die Zeit "wo d’Schnaken und die Schwoba kommen".

Vor der Predigt bat Stöffelmaier die Gläubigen, Platz zu nehmen – sofern vorhanden. "Im heut’gen Evangelium / ruft uns Jesus zu, auf, kehret um,/ er spricht uns alle einzeln an,/ ob Klein, ob Groß, ob Frau, ob Mann./ Er ist das Licht in Finsternis,/ er gibt uns Halt, das ist gewiss,/ er gibt uns Richtung und ’nen Sinn. In Versform legte er dann das Evangelium aus, und am Ende gab es von den aufmerksamen Zuhörern Applaus ganz im Sinne von: "Wenn Schwaben mit den Badnern festen, dann ist dies doch etwas vom Besten."