Rottweil "Das erzähle ich mal meinen Enkeln"

Bereits am Samstagnachmittag hatte sich Gerhard Aden mit den anderen FDP-Leuten im Paul-Löbe-Haus neben dem Reichstag getroffen – zum "Zählappell", sagt Aden. Dabei gab es auch die Empfehlung, Steinmeier zu wählen. Diskussionen habe es keine gegeben, er gehe auch davon aus, dass alle für den früheren Außenminister gestimmt haben, meint der Rottweiler.

Am Sonntagvormittag ging’s nach einem weiteren Treffen im Löbe-Haus über den unterirdischen Gang in den Reichstag. "Die Rede von Lammert war sehr kurzweilig", sagt Gerhard Aden über die Ansprache des Bundestagspräsidenten. Bei der Wahl schritt Aden dann als Zweiter zur Stimmabgabe – die erfolgte nämlich in alphabetischer Reihenfolge. "Damit war sozusagen der Auftritt von Gerhard Aden vorbei", scherzt er. Dafür nutzte er die Chance, vor allem die politische Prominenz an einem Ort zu haben, um mit manchem ins Gespräch zu kommen.

In echt sieht Sahra Wagenknecht anders aus als im TV

Als Frank-Walter Steinmeiers Wahl feststand und sich die Bundesversammlung wieder auflöste, ging’s zu einem kalten Büfett für rund 2000 Gäste. Anders als im Plenarsaal wurde Gerhard Aden dabei von seiner Frau begleitet. Zwar war der Rottweiler, wie er ausplaudert, auch vom Steinpilzragout sehr angetan. Was ihn aber noch mehr beeindruckte: "Da hast du das ganze Defilee gesehen." Aden zählt auf, wen er alles sichtete: Erwin Teufel, Roland Koch, Angela Merkel, Joachim Gauck, Armin Müller-Stahl, Oskar Lafontaine und, und, und. Freilich auch den frisch gewählten Bundespräsidenten. Seither besitzt Aden einen Schnappschuss mit Steinmeier – gratuliert habe er diesem allerdings nicht. "Ich bin doch das Fußvolk", meint Ade. Anders wäre es gewesen, wenn Winfried Kretschmann Bundespräsident geworden wäre. Mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten habe er in Berlin nämlich auch geplaudert.

Und die Adens haben so manche Beobachtung am Rande gemacht: Etwa, dass Sahra Wagenknecht (Linke) in echt nicht so gut aussieht wie im Fernsehen. Und dass selbst so ein Politpromi wie Thomas de Maizière aus der Nähe eben auch nur ein Mensch sei wie du und ich. "Man verliert nicht die Hochachtung", meint Gerhard Aden, "aber es relativiert sich." Die Hochachtung vor dem Amt allerdings, die habe er, sagt er Berlin-Rückkehrer.