Rottweil Das Brauchtum spielerisch näher gebracht

Schon Anfang Februar wurde eine Fasnetswerkstatt eröffnet. Hier konnten die Kinder nach Herzenslust kreativ tätig sein. Aus Schachteln wurden bunte Masken gebastelt, selbstgefertigter Raumschmuck wie Girlanden und lustige Clowns schmücken inzwischen die Räume. In der so hergerichteten Kita werden nun in der Fasnetswoche ganz besondere Aktionen angeboten.

Eine Pyjamaparty machte den Kindern und Erzieherinnen großen Spaß. Mit einem närrischen Elternfrühstück und Narrenbesuch von den Stumpenhexen und Baronen wird der Kostümball am heutigen Schmotzigen ausgiebig gefeiert.

Der traditionelle Umzug durchs Dorf am Freitag schließt die Kindergartenfasnet ab. In diesen Wochen erfahren die Kinder viel über Brauchtum und Kultur der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Im Vordergrund stehen jedoch Freude, Spaß und Frohsinn für die Kinder, Eltern und Erzieherinnen.