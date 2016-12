Rottweil Das Brachland ist kaum zu kultivieren

Das ist der Kern, aus dem Gawrisch ein Geflecht aus Beziehungen entwickelt, die sich verändern, womit sich wiederum die Rahmenbedingungen für die Befindlichkeit der Personen ändern. Denn in Wirklichkeit geht es wohl darum, wie es den Menschen geht. Am Schluss kann man feststellen, dass das Glück keinen ereilt. Die Familie kommt in der alten Heimat nicht richtig vom Fleck, obwohl es Unterstützung gibt, Oleg und Iwan finden sich in der neuen Heimat nicht richtig zurecht. Das Ganze ist mit Symbolen aufgeladen. "Brachland" ist vielleicht konkret die Baustelle, an der das Spiel anfängt und vorläufig endet, es ist auf jeden Fall die Heimat. Für Oleg und Iwan ist der Ort der Herkunft Brachland, von Erinnerung und Sehnsucht belebt. Doch auch der neue Ort ist Brachland. Beiden fehlt das Handwerkszeug, um dieses zu kultivieren. So gesehen ist das Bild von Acker und Ernte aus der Ferne, von Beet und Radieschen aus der Zukunft hoch aufgeladen.

Die Inszenierung und das Spiel geben dem durchaus Raum, oder besser: Leben. Die Beziehungen zwischen Petra und Iwan, Petra und Oleg, den beiden Brüdern und den Brüdern und ihrer Familie werden auf der aus einfachen Elementen bestehenden Bühne durchkonjugiert, teilweise fast körperlich. So wird nicht nur die Verfassung der Personen spürbar. Die Visualisierung geht weiter, wobei die Intensität des Spiels immer wieder gebrochen wird. Die knappe Ansage der Szenen-Nummer, oder die fast schelmisch wirkende Erklärung zur Verwendung setzen Zäsuren zwischen die Teile, sprechen das Publikum auf einer neuen Ebene an und schärfen den Blick – und das Ohr. Am heutigen Samstag ist "Brachland" noch einmal im Rottweiler Zimmertheater zu sehen. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr.