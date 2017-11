Das Fotostudio "Foto Riede" in Rottweil und der Schwarzwälder Bote, haben das Baby des Jahres 2017 gesucht und gefunden. 40 Eltern haben an dem Wettbewerb, dem ein kostenloses Foto-Shooting bei "Foto Riede" voranging, teilgenommen. Zehn Tage lang konnten Kunden, Leser und User der lokalen Facebook-Seite der Lokalredaktion Rottweil abstimmen und somit bestimmen, wer das Baby des Jahres 2017 geworden ist. Wir haben es hier in Groß abgebildet. Die Resonanz war enorm. 4532 einzelne Abstimmungsvorgänge haben wir registriert. Das Sieger-Baby, Yesildal mit der Nummer 21, erhielt sage und schreibe 382 Zustimmungen und damit einen Gutschein für ein Foto-Shooting im Wert von 150 Euro. Aber auch die Zweit- bis Zehntplatzierten gehen nicht leer aus. Auch sie erhalten einen Sachpreis und werden von Fotografenmeister Thomas Feder von "Foto Riede" persönlich benachrichtigt. Fotos: Foto Riede