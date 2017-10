Rottweil Das Ausland lockt

Rottweil. Im Rahmen der europäischen Kampagne "Time to Move" lädt Eurodesk junge Menschen ein, sich über Chancen in Europa zu informieren und ihren eigenen Auslandsaufenthalt zu planen. In Rottweil findet dazu morgen, Samstag, ab 10 Uhr in der Mensa des Schulzen­trums die Jugendinfomesse "jetzt aber weg" statt.