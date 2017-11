Rottweil Darf der das wirklich?

Rottweil. Heinrich Del Cores Comedy-Club im Dezember im Kapuziner in Rottweil mit vier Überraschungsgästen rückt näher. Der Schwabe mit italienischen Wurzeln verspricht einen Abend mit bester Unterhaltung und vielen Überraschungsgästen. Das Beste: Wir kennen bereits einen Gast. Es ist Chris Tall aus Hamburg. Normalerweise tourt Chris Tall durch die Hallen der Republik. Für Heinrich Del Core macht er eine Ausnahme. Tall kommt zu Del Cores Mixed-Show nach Rottweil und zeigt Auszüge aus seinem neuen 2018er-Programm "Und jetzt ist Papa dran". Das Allerbeste: Für die Show am Sonntag, 10. Dezember, die eigentlich ausverkauft ist, gibt es zusätzlich 40 VIP-Plätze. Tickets gibt es nur bei der Buchhandlung Klein in Rottweil, Telefon 0741/ 60 07, ein Ticket kostet 30 Euro.