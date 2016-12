Rottweil "Dannenbäum in den Stuben"

Rottweil. Die Führung bietet einen Einblick in die Geschichte des Weihnachtsfests seit dem Mittelalter. Beginn ist um 15 Uhr.

Weihnachtsmärkte locken in die Städte, bunte Lichterketten an den Häusern verzaubern die Nacht. Weihnachtlicher Zauber geht aber auch von den mittelalterlichen Heiligenfiguren und Weihnachtsdarstellungen in der "Sammlung Dursch" aus.

St. Martins Beispiel von Nächstenliebe bereitet auf das Weihnachtsgeschehen vor. Wenn zu Weihnachten am Tag der Heiligen Barbara geschnittene Zweige blühen, soll ein Wunsch in Erfüllung gehen. Und der Heilige Nikolaus lässt mit seinen Gaben Kinderaugen strahlen.