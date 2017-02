Rottweil "Da hat jemand gar keine Ahnung"

Für die hierzulande vornehmlich in kleinen bäuerlichen Strukturen agierende Landwirtschaft sei der billige Ausraster ein ganz besonderer Schlag ins Gesicht, hieß es in einer Runde beim Kreisbauernverband. Wenn heute, Samstag, in der Turn- und Festhalle in Aixheim um 13.30 Uhr die gemeinsame Hauptversammlung der beiden Kreisverbände Rottweil und Tuttlingen angepfiffen wird, werden vermutlich auch Hendricks flotte Sprüche wieder für Unterhaltung sorgen. Aber wohl kaum in der von dieser beabsichtigen Weise.

Zum Schmunzeln scheint bei der heimischen Bauernschaft nämlich niemand zu Mute zu sein. Zu sehr ist man mit den Sorgen und Nöten des Berufsstands beschäftigt.Man wolle einfach fair behandelt werden.

Beim Treffen mit dem Schwarzwälder Bote sprechen der Rottweiler Kreisbauernobmann Manfred Haas und sein Tuttlinger Kollege Wilhem Schöndienst sowie Petra Schittenhelm (Dietingen) und Arno Hezel (Bösingen) über das nachhaltige Schaffen auf ihren Höfen für die Produktion hochwertiger Lebensmittel. Da sei unseriöse Besserwisserei völlig fehl am Platz. Der Situation hier in der Heimat werde der Spruchbeitel-Vorstoß der Ministerin ohnehin nicht gerecht, wird von den in der Kreisgeschäftsstelle in Zimmern o. R. Zusammengekommenen betont.