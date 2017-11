Rottweil Da gefriert einem fast das Blut in den Adern

Durch das abendliche Rottweil ging es zunächst zum Hochturm, wo Mokinski das Mörderlied vortrug. 1787 wurde der Witwer Schrof ermordet, berichtete Sabina Kratt in ihrer Einführung. Täter sollen der Nagelschmied Straub und der Bäcker Streicher gewesen sein. Sie brachten Schrof um Geld und Leben, fielen aber prompt auf, da sie plötzlich auf großem Fuße lebten. Schnell wurden sie verhaftet und bis zu ihrer Hinrichtung am Galgen in den Hochturm eingesperrt. Da konnte einem in dieser beinahe mondfreien Nacht schon ein Schauder über den Rücken laufen.

Weiter führte die Runde auf den Münsterplatz, den einstigen Friedhof. Hier rezitierte Mokinski die Geschichte von Cordula Müllerin, die als Hexe beschimpft wurde. Die Geschichte der Cordula Müllerin, die es übrigens auch als Buch gibt, spielt 1647, als die Wirren des 30-jährigen Krieges noch nicht verkraftet waren, Hungersnöte, Pest und Hexenprozesse der Stadt stark zugesetzt hatten. Unschöne Zeiten also im alten Rottweil, und dann das: Am Bockshof schließlich wurde die Geschichte weitererzählt. Ob die Gute aber wirklich aus dem Hexenturm befreit werden konnte, wie der Zuhörer leicht vermuten könnte, das blieb offen.

Den nächsten kalten Schauder gab es an der Lorenzkapelle, als Anne Mokinski von der Geistermesse in der Lorenzkirche erzählte. Bereits als Kind habe ihr die Geschichte, die ihr ihr Vater Winfried Hecht immer erzählt hatte, Gänsehaut bereitet, lässt sie die Zuhörer wissen. Auch der Bockshof war einst Friedhof, die Lorenzkapelle die Friedhofskapelle. Und mit ein wenig Fantasie sieht man sie dort sitzen, die Leute ohne Kopf.