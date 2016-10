Rottweil Coaching soll Persönlichkeit der Schüler entwickeln

Konzept vorgestellt

Die Jugendlichen kommen meist von der Hauptschule und haben noch keine Ausbildungsstelle oder Vorstellung von einem zukünftigen Berufs- oder Bildungsweg. In der Eingangsklasse der 2 BFM setze das Projekt "Trau Dich was" an. Ein Coaching, das die Persönlichkeitsentwicklung und damit die soziale Handlungskompetenz der Schüler fördert.

Mitglieder des Rotary Clubs Rottweil sowie die Coaches Sabine Fröchte-Mink (Diplom-Sportpädagogin) und Giuseppe Palilla (Sozialarbeiter) von "Trau Dich was – Wirkstatt Persönlichkeitsentwicklung" stellten den Lehrern des EHG das Konzept vor.