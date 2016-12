Rottweil Christkind heißt Lena Marie

Kreis Rottweil. Ein Weihnachtsgeschenk, wie es schöner nicht sein kann: An Heilig Abend kam Lena Marie Lambertz in der Helios-Klinik Rottweil zur Welt. Das zierliche Christkind war eine echte Überraschung für Mama Nicole Kula und Papa Aron Lambertz – Geburtstermin wäre eigentlich erst in knapp vier Wochen gewesen. Lena Marie wog bei der Geburt 1800 Gramm und ist laut Pressemitteilung der Klinik das 796. Baby, das in diesem Jahr im Rottweiler Krankenhaus geboren wurde. Die Familie kommt aus Spaichingen.